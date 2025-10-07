London Stock Exchange Aktie
|99,50EUR
|-0,50EUR
|-0,50%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 13500 auf 11500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,70 £
|
Abst. Kursziel*:
34,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,70 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,19%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)mehr Nachrichten
|
07.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
07.10.25
|Zuversicht in London: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
06.10.25
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
03.10.25
|STOXX 50 aktuell: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
03.10.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
01.10.25