London Stock Exchange Aktie
|101,00EUR
|1,00EUR
|1,00%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12900 auf 12800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei Marketing-Veranstaltungen in Europa und den USA sei der Börsenbetreiber einer der am meisten diskutierten Titel unter den von ihm beobachteten Branchenwerten gewesen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Ängste wegen einer möglichen Disruption des Geschäftsmodells von Datenanbietern durch Künstliche Intelligenz seien nicht komplett verschwunden, doch die Stimmung habe sich moderat verbessert. Er sei mit seiner Anlageempfehlung für LSE auch kaum unter Rechtfertigungsdruck geraten. Vor den Quartalszahlen der Londoner am 23. Oktober habe er moderate Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
128,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
87,44 £
|
Abst. Kursziel*:
46,39%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
87,44 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,39%
|
Analyst Name::
Enrico Bolzoni
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)mehr Nachrichten
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09.10.25
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
08.10.25
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
07.10.25
|Zuversicht in London: Zum Start des Dienstagshandels Pluszeichen im FTSE 100 (finanzen.at)
|
07.10.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 legt zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
06.10.25
|FTSE 100-Wert London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)