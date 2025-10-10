London Stock Exchange Aktie

101,00EUR 1,00EUR 1,00%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

10.10.2025 07:41:35

London Stock Exchange (LSE) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12900 auf 12800 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei Marketing-Veranstaltungen in Europa und den USA sei der Börsenbetreiber einer der am meisten diskutierten Titel unter den von ihm beobachteten Branchenwerten gewesen, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Ängste wegen einer möglichen Disruption des Geschäftsmodells von Datenanbietern durch Künstliche Intelligenz seien nicht komplett verschwunden, doch die Stimmung habe sich moderat verbessert. Er sei mit seiner Anlageempfehlung für LSE auch kaum unter Rechtfertigungsdruck geraten. Vor den Quartalszahlen der Londoner am 23. Oktober habe er moderate Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
128,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
87,44 £ 		Abst. Kursziel*:
46,39%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
87,44 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
46,39%
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

