London Stock Exchange Aktie
|104,00EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) nach einem nächsten Schritt in der Partnerschaft mit Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die Partnerschaft biete dem Börsenbetreiber eine einzigartige Gelegenheit, Methoden für die Bereitstellung von Daten in KI-Lösungen zu entwickeln, während sich Feld zugleich weiterentwickele, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet während des Innovationsforums am 10. November weitere Details zu dieser und anderen Produktentwicklungen./rob/ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
132,00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89,16 £
|
Abst. Kursziel*:
48,05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
89,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,05%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)mehr Nachrichten
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen STOXX 50 am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 liegt zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
10.10.25
|Stabiler Handel: FTSE 100 unentschlossen (finanzen.at)
|
10.10.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: So steht der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
10.10.25
|Schwacher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 am Freitagmittag (finanzen.at)
|
10.10.25
|Verluste in London: FTSE 100 im Minus (finanzen.at)
|
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beendet den Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)mehr Analysen
|12:54
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:54
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|104,00
|0,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:54
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|12:49
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|11:52
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:24
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|11:20
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|11:17
|Roche Buy
|UBS AG
|11:16
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:15
|Novartis Neutral
|UBS AG
|11:13
|Dürr Neutral
|UBS AG
|11:10
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:04
|Inditex Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:03
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|09:59
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|ams-OSRAM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:37
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|09:36
|UBM Development buy
|Warburg Research
|09:35
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:34
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|09:22
|Beiersdorf Buy
|Warburg Research
|09:11
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Orsted Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Akzo Nobel Outperform
|Bernstein Research
|08:52
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:52
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:39
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:34
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|08:29
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.