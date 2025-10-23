NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ein solides drittes Quartal und eine aktive Kapitalverwendung, also Aktienrückkäufe, sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie steigen lassen, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag nach dem Bericht des Börsenbetreibers./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.