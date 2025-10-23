London Stock Exchange Aktie

108,00EUR 6,00EUR 5,88%
London Stock Exchange für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

23.10.2025 12:29:51

London Stock Exchange (LSE) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Ein solides drittes Quartal und eine aktive Kapitalverwendung, also Aktienrückkäufe, sollten die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie steigen lassen, schrieb Ben Bathurst am Donnerstag nach dem Bericht des Börsenbetreibers./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:15 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
132,00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
93,23 £ 		Abst. Kursziel*:
41,58%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
92,96 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
42,00%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

