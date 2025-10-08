London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12800 auf 11500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für LSE und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
115,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,62 £
|
Abst. Kursziel*:
34,32%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,54 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,44%
|
Analyst Name::
Benjamin Goy
|
KGV*:
-
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|15.08.25
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
