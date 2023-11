STOXX-Handel: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,78 Prozent auf 3 897,65 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0,407 Prozent höher bei 3 883,18 Punkten, nach 3 867,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 3 883,18 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 903,69 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 13.10.2023, lag der STOXX 50 noch bei 3 942,62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 3 973,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, bei 3 659,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 5,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 2,04 Prozent auf 102,96 GBP), BAT (+ 1,44 Prozent auf 25,13 GBP), HSBC (+ 1,34 Prozent auf 6,07 GBP), GSK (+ 1,19 Prozent auf 14,15 GBP) und Reckitt Benckiser (+ 0,98 Prozent auf 55,46 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Richemont (-1,45 Prozent auf 105,15 CHF), Diageo (-0,70 Prozent auf 28,30 GBP), Allianz (-0,34 Prozent auf 221,25 EUR), Nestlé (-0,14 Prozent auf 99,24 CHF) und UBS (-0,14 Prozent auf 21,99 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 2 708 381 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 362,750 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 4,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die BAT-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

