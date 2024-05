STOXX-Handel: STOXX 50 startet mit Gewinnen

Am Montag erhöht sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,03 Prozent auf 4 523,50 Punkte. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,035 Prozent auf 4 520,35 Punkte an der Kurstafel, nach 4 521,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 520,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 524,86 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, bei 4 338,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2024, lag der STOXX 50 bei 4 268,64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 075,35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 10,55 Prozent. Bei 4 543,01 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 1,03 Prozent auf 5,02 GBP), BP (+ 0,66 Prozent auf 4,95 GBP), BASF (+ 0,60 Prozent auf 49,17 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,55 Prozent auf 22,12 EUR) und Rio Tinto (+ 0,43 Prozent auf 58,10 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen hingegen Reckitt Benckiser (-0,35 Prozent auf 45,77 GBP), UniCredit (-0,34 Prozent auf 36,27 EUR), AstraZeneca (-0,28 Prozent auf 120,76 GBP), Unilever (-0,23 Prozent auf 43,06 GBP) und GSK (-0,23 Prozent auf 17,71 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im STOXX 50 weist die Glencore-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 384 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 534,324 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentaldaten

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). BAT lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,68 Prozent.

Redaktion finanzen.at