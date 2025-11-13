Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
13.11.2025 13:36:00
Streaming is a bright spot for Walt Disney but another revenue miss sinks the stock
The Walt Disney Co. had a difficult quarter with the fallout from pulling Jimmy Kimmel off the air, its fight with YouTube and switching gears with its betting partner at ESPN.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
13.11.25
|Verluste in New York: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwache Performance in New York: Das macht der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
13.11.25
|Börse New York: S&P 500 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: Dow Jones sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 gibt am Donnerstagmittag nach (finanzen.at)
|
13.11.25
|Dow Jones aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|ROUNDUP: Werbung für 'Avatar' dürfte Walt Disney bremsen - Aktie unter Druck (dpa-AFX)