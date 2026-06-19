Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
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19.06.2026 18:00:14
Successful issue of a CHF 100 million green bond
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Zug Estates Holding AG
/ Key word(s): Financing/Real Estate
Press release
Zug Estates Holding Ltd today successfully issued another CHF 100 million green bond in the Swiss capital market. The fixed-rate bond carries a coupon of 1.35% and a tenor of seven years. The payment date is 30 June 2026. The proceeds will be used to refinance sustainable projects in accordance with Zug Estates’ Green Finance Framework. Zürcher Kantonalbank, Basler Kantonalbank and Luzerner Kantonalbank are acting as joint lead managers for the transaction. An application has been made for admission to trading on the SIX Swiss Exchange.
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About Zug Estates
Disclaimer
Zug Estates Holding AG | Baarerstrasse 18 | CH-6300 Zug | T +41 41 729 10 10 | www.zugestates.ch
End of Media Release
|Language:
|English
|Company:
|Zug Estates Holding AG
|Industriestrasse 12
|6300 Zug
|Switzerland
|Phone:
|+41 41 729 10 10
|E-mail:
|ir@zugestates.ch
|Internet:
|www.zugestates.ch
|ISIN:
|CH0148052126, CH0148052118
|Valor:
|A1J0M6
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2350304
|End of News
|EQS News Service
|
2350304 19.06.2026 CET/CEST
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18:00
|Erfolgreiche Platzierung eines Green Bonds über CHF 100 Mio. (EQS Group)
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|Successful issue of a CHF 100 million green bond (EQS Group)
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15.06.26
|SPI-Titel Zug Estates B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zug Estates B-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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14.06.26
|Zuger Stimmbevölkerung sagt Ja zum Bebauungsplan Metalli (EQS Group)
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14.06.26
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