Geberit Aktie

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WKN DE: A0MQWG / ISIN: CH0030170408

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05.05.2026 07:06:06

Successful start to 2026

Geberit AG / Key word(s): Quarter Results
Successful start to 2026

05-May-2026 / 07:06 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The Geberit Group posted good results in a once again very challenging environment in the first quarter of 2026. The first three months of the year were marked by a pleasing increase in currency-adjusted net sales and – excluding the one-off costs in the previous year – stable operating margins. Due to markedly negative currency effects, net sales fell slightly by 0.7% to CHF 873 million, but rose in currency-adjusted terms by 3.4%. Operating cashflow (EBITDA) amounted to CHF 283 million, with an EBITDA margin of 32.5%. Earnings per share rose by 4.5% to CHF 5.94; adjusted for currency effects, the increase was 9.9%.

Read more on: www.geberit.com/mediarelease. Please visit our website www.geberit.com for additional information. 

Don't hesitate to contact us for any other inquiries.


End of Inside Information

2321028  05-May-2026 CET/CEST

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