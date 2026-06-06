Engie Aktie

Engie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488

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06.06.2026 08:59:21

Suez, Panama canals charge for transit — why can't Hormuz?

Iran has been widely condemned for demanding up to $2 million for vessels to ship through the Strait of Hormuz. DW explores the reasons why Egypt can charge for the Suez Canal and Panama for its waterway, but Iran can't.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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