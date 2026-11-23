Engie Aktie
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WKN: A0ER6Q / ISIN: FR0010208488
Engie (ex GDF Suez) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Engie von 30,00 auf 29,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Engie (ex GDF Suez) Buy
|
Unternehmen:
Engie (ex GDF Suez)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
29,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,24 €
|
Abst. Kursziel*:
21,70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,35%
|
Analyst Name::
James Brand
|
KGV*:
-
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