Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|
21.11.2025 16:05:39
Swiss Life kürt die besten Finanz-Arbeiten
Swiss Life Asset Managers hat gemeinsam mit der Hochschule Luzern (HSLU) sowie «Finanz und Wirtschaft» die Studienpreise 2025 für herausragende Abschlussarbeiten im Finanzbereich verliehen. Die Auszeichnungen würdigen Bachelor- und Masterarbeiten von Schweizer Fachhochschulen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
|
|
|
|
|
|
|
|
