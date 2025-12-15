Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|
15.12.2025 08:26:35
Swiss-Life-VR: Früherer CEO rückt nach, Ende der Ära Dörig in Sicht
Beim Versicherer Swiss Life soll der frühere CEO Patrick Frost in den Verwaltungsrat nachrücken. Zudem wird die Verwaltungsratspräsidentin von Swarovski zur Wahl vorgeschlagen. Das Ende der langen Ära von Rolf Dörig ist in Sicht. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Swiss Life AG (N)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Life AG (N)
|938,00
|0,77%