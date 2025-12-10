Börse Zürich in Rot: SMI verliert schlussendlich

Schlussendlich schloss der SMI den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 12 921,48 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,487 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 12 880,10 Zählern und damit 0,395 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (12 931,16 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 12 821,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 938,70 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 0,158 Prozent. Vor einem Monat, am 10.11.2025, wurde der SMI auf 12 455,20 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12 217,46 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 10.12.2024, bei 11 642,39 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 11,16 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 2,12 Prozent auf 322,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,17 Prozent auf 169,20 CHF), Sika (+ 0,29 Prozent auf 157,70 CHF), Sonova (+ 0,28 Prozent auf 199,90 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 58,84 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Holcim (-2,23 Prozent auf 73,78 CHF), Swiss Life (-1,43 Prozent auf 868,40 CHF), Novartis (-1,31 Prozent auf 105,42 CHF), Logitech (-0,85 Prozent auf 95,58 CHF) und Zurich Insurance (-0,79 Prozent auf 579,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 894 320 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,799 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent an der Spitze im Index.

