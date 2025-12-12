Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Swiss Life-Investition im Blick 12.12.2025 10:03:58

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 489,80 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,042 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 865,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 767,66 CHF wert. Damit wäre die Investition 76,77 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24,44 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Swiss Life-Aktie bei 56,10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Life

