Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Swiss Life-Investition im Blick
|
12.12.2025 10:03:58
SMI-Papier Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 489,80 CHF. Bei einem Swiss Life-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,042 Swiss Life-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 865,80 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 767,66 CHF wert. Damit wäre die Investition 76,77 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Life belief sich zuletzt auf 24,44 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs der Swiss Life-Aktie bei 56,10 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)mehr Nachrichten
|
11.12.25
|Minuszeichen in Zürich: So steht der SLI am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
11.12.25
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|SIX-Handel SLI fällt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
10.12.25
|Börse Zürich in Rot: SMI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
10.12.25
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SMI gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in Zürich: SLI beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)