Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich leichter

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,36 Prozent auf 12 884,98 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,487 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,395 Prozent auf 12 880,10 Punkte an der Kurstafel, nach 12 931,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 12 821,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 938,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der SMI bereits um 0,441 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 10.11.2025, lag der SMI noch bei 12 455,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.09.2025, wies der SMI einen Wert von 12 217,46 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 10.12.2024, einen Wert von 11 642,39 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 10,85 Prozent aufwärts. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. 10 699,66 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Roche (+ 1,24 Prozent auf 319,20 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,05 Prozent auf 169,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,41 Prozent auf 58,92 CHF), Sika (+ 0,19 Prozent auf 157,55 CHF) und Swisscom (+ 0,00 Prozent auf 551,50 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Novartis (-1,61 Prozent auf 105,10 CHF), Richemont (-1,44 Prozent auf 167,60 CHF), Swiss Life (-1,34 Prozent auf 869,20 CHF), Holcim (-1,25 Prozent auf 74,52 CHF) und Lonza (-1,22 Prozent auf 535,00 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 964 724 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 269,799 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,12 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at