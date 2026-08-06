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06.08.2026 23:58:52

Synaptics Q4 Loss Widens

(RTTNews) - Synaptics Inc. (SYNA) on Thursday reported a wider net loss for the fourth quarter, hurt largely by a non-cash charge. Adjusted earnings increased from the prior year, while revenue grew 9 percent on continued strength in its Core IoT business.

Net loss for the quarter was $447.4 million or $11.53 per share, compared with a net loss of $4.7 million or $0.12 per share in the prior-year period.

The results include a $425.3 million non-cash tax expense for the three months and year ended June 2026 related to the establishment of a full valuation allowance against U.S. deferred tax assets.

Adjusted income was $50.1 million or $1.23 per share, up from $39.5 million or $1.01 per share last year.

Quarterly revenue increased to $308.0 million from $282.8 million a year ago. Gross margin improved to 47.3 percent from 43.0 percent, while adjusted gross margin increased to 54.5 percent from 53.5 percent.

Core IoT product sales grew 24 percent year over year in the quarter, while Enterprise and Automotive product revenue rose to $164.3 million from $149.6 million. Mobile product revenue declined to $39.1 million from $49.0 million.

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