Refinanzierungsmaßnahmen 28.08.2025 16:07:00

TAG Immobilien-Aktie tiefer: Frisches Kapital durch neue Anleihe

TAG Immobilien-Aktie tiefer: Frisches Kapital durch neue Anleihe

TAG Immobilien hat die Refinanzierungsmaßnahmen für den angekündigten Kauf eines Wohnungsportfolios in Polen mit der Begebung einer Anleihe abgeschlossen.

Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er die Anleihe im Volumen von 300 Millionen Euro am Markt untergebracht. Sie hat eine Laufzeit von 6,5 Jahren und wird mit einem Kupon von 3,625 Prozent pro Jahr verzinst.

TAG hatte Mitte August die Akquisition von 5.300 Mietwohnungen in Polen für 565 Millionen Euro angekündigt. Vorige Woche hat der Konzern bereits über eine Kapitalerhöhung und die Aufstockung einer Wandelschuldverschreibung Geld am Kapitalmarkt eingesammelt.

Für die Aktien von TAG Immobilien geht es im Donnerstagshandel via XETRA zeitweise um 2,22 Prozent runter auf 15,43 Euro.

DJG/mgo/flf

DOW JONES

