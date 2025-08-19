TAG Immobilien Aktie

TAG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 830350 / ISIN: DE0008303504

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.08.2025 18:23:38

TAG Immobilien besorgt sich frisches Kapital für Übername in Polen

HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen. Zudem soll eine bis 2031 laufende Wandelschuldverschreibung aufgestockt werden, teilte der Immobilienkonzern am Dienstag in Hamburg mit. Mit dem Erlös aus beiden Transaktionen will TAG Immobilien unter anderem ihre am Wochenende angekündigte Übernahme eines Wohnimmobilienportfolios in Polen finanzieren. Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate 4 Prozent zum Xetra-Schluss.

Bei der Kapitalerhöhung sollen bis zu knapp 12,5 Millionen neue Stückaktien ausgegeben werden, das entspreche 7,1 Prozent des Grundkapitals, hieß es. Der

Platzierungspreis je neuer Aktie werde im Rahmen eines beschleunigten

Platzierungsverfahrens ermittelt. Am Dienstag ging die Aktie zu 15,39 Euro aus dem Handel. Bei einer Kapitalerhöhung ist dabei ein Abschlag üblich. Zum Handel zugelassen sollen sie am oder um den 25. August.

Die neuen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von rund 98 Millionen Euro sind in neue und/oder bestehende, auf den Inhaber lautende Stückaktien wandelbar, wie TAG weiter mitteilte. Die Bezugsrechte der

Aktionäre der Gesellschaft werden ebenso wie bei der Kapitalerhöhung ausgeschlossen. Auch hier soll es ein beschleunigtes Platzierungsverfahren geben./nas/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TAG Immobilien AGmehr Nachrichten

Analysen zu TAG Immobilien AGmehr Analysen

14:27 TAG Immobilien Add Baader Bank
09:28 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
18.08.25 TAG Immobilien Buy Warburg Research
18.08.25 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.25 TAG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TAG Immobilien AG 14,86 -3,88% TAG Immobilien AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:04 Warren Buffetts 2. Quartal 2025: Diese Veränderungen gab es im Depot von Berkshire Hathaway
17.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
17.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.08.25 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Trump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. An der Wall Street lässt sich am Dienstag kein einheitlicher Handelstag beobachten. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen