Talanx Aktie

Talanx für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TLX100 / ISIN: DE000TLX1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Ausblick steigt 14.08.2025 12:44:00

Talanx-Aktie zieht an: Talanx verzeichnet Halbjahresgewinn auf Rekordniveau

Talanx-Aktie zieht an: Talanx verzeichnet Halbjahresgewinn auf Rekordniveau

Talanx hat im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn erzielt.

Zuvor hatten die Waldbrände in Kalifornien im ersten Quartal für eine hohe Belastung gesorgt. Das Unternehmen erhöhte seinen Ausblick für das Gesamtjahr.

So rechnet Talanx für 2025 nun mit einem Nettogewinn von etwa 2,3 Milliarden Euro. Bisher hatte er "mehr als" 2,1 Milliarden Euro angepeilt nach knapp 2 Milliarden im Vorjahr.

In den ersten sechs Monaten stieg der Nettogewinn um gut ein Viertel auf 1,37 Milliarden Euro und damit stärker als von Analysten mit 1,28 Milliarden Euro erwartet. Das operative Ergebnis betrug 2,86 Milliarden Euro, das waren 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Der Versicherungsumsatz stieg um 2 Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Wechselkursbereinigt legte er um 5 Prozent zu.

Die Großschadensbelastung lag bei 1,13 Milliarden Euro und damit unter dem Budget von 1,27 Milliarden für den Berichtszeitraum. Die Waldbrände in und um Los Angeles in Januar schlugen mit 624 Millionen Euro ins Kontor.

Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 90,7 von 91,2 Prozent. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

"Mit unserer operativen Stärke und einem Puffer in unserem Großschadenbudget von ungefähr 140 Millionen Euro blicken wir trotz der bevorstehenden Hurrikan-Saison optimistisch auf das dritte Quartal und den Rest des Jahres", sagte Vorstandschef Torsten Leue.

Bei der Eigenkapitalquote lag Talanx mit 23,4 Prozent im ersten Halbjahr über dem Jahresziel von 18 Prozent.

Die Talanx-Aktie legt via XETRA zeitweise um 5,58 Prozent auf 123,00 Euro zu.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Talanx-Aktie im Aufwind: Analysten von Morgan Stanley begeistert
Talanx-Aktie stärker: Talanx veräußert Töchter in Argentinien und Uruguay
Talanx-Aktie klettert: Talanx erzielt Rekordgewinn

Bildquelle: Talanx

Nachrichten zu Talanx AGmehr Nachrichten

Analysen zu Talanx AGmehr Analysen

11.06.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.25 Talanx Halten DZ BANK
16.05.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.25 Talanx Hold Deutsche Bank AG
20.03.25 Talanx Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Talanx AG 123,20 5,75% Talanx AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Donnerstag zulegen. Die asiatischen Börsen bewegten sich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen