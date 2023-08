TeamViewer-Aktie deutlich fester: TeamViewer verzeichnet zweistelliges Wachstum - Ausblick bestätigt

Höhere Kosten für Personal, Produkte und Marketing lasteten zwar auf der Marge, die lag aber auf Zielkurs für das Gesamtjahr. Der Spezialist für Fernwartungssoftware bestätigte den Ausblick für das laufende Jahr.

Die Billings (abgerechnete Umsätze) stiegen im Zeitraum von April bis Juni stärker als von Analysten erwartet um 11 Prozent auf 151 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 12 Prozent auf 154 Millionen Euro zu. Das Kerngeschäft mit kleineren Unternehmen und Privatanwendern steigerte die Billings um 12 Prozent. Das Enterprise-Geschäft, das im ersten Quartal noch geschwächelt hatte, wuchs dank des Abschlusses einiger größerer Verträge um 7 Prozent.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg mit einem Plus von 7 Prozent auf 63,8 Millionen Euro langsamer als der Umsatz. Dadurch sank die Marge auf 41 Prozent von 43 Prozent im Vorjahreszeitraum. Die Kosten stiegen im Berichtszeitraum um 16 Prozent, wovon Marketingkosten - für Sport-Sponsoring und Aufwand im Zusammenhang mit der Markteinführung von Teamviewer Remote - den mit Abstand größten Posten ausmachten.

Unter dem Strich konnten TeamViewer seinen Gewinn wegen eines verbesserten Finanzergebnisses und positiver Steuereffekte auf 34 Millionen Euro fast verdreifachen. Das Ergebnis je Aktie betrug 0,20 Euro.

Für das Gesamtjahr rechnet TeamViewer weiterhin mit einem Umsatzplus von 10 bis 14 Prozent auf 620 Millionen bis 645 Millionen Euro. Zudem strebt der im MDAXund TecDAXnotierte Konzern in etwa eine stabile Profitabilität an: Die bereinigte EBITDA-Marge soll bei etwa 40 (Vorjahr 41) Prozent liegen. Die auf der Webseite des Unternehmens veröffentlichten Analystenschätzungen sehen TeamViewer im Plan.

JPMorgan hält an "Underweight"-Rating fest

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TeamViewer nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die Resultate des Software-Unternehmens seien insgesamt solide ausgefallen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Der Umsatz, das Volumen der verbindlich abgeschlossenen Verträge (Billings) sowie das operative Ergebnis (bereinigtes Ebitda) hätten die Konsensschätzungen moderat übertroffen.

So reagieren die Aktionäre

Händler haben dem Fernwartungssoftware-Spezialisten TeamViewer am Dienstag gute Quartalszahlen attestiert. Via XETRA gewinnen die Tradegate-Papiere zeitweise 8,67 Prozent auf 16,80 Euro, womit sie aus der Handelsspanne der vergangenen Tage nach oben ausbrechen und ein Hoch seit Anfang Mai erreichen. Auf Jahressicht steht bereits ein überdurchschnittliches Plus von mehr als 28 Prozent für den MDAX-Konzern zu Buche.

Das gestiegene Volumen der verbindlich abgeschlossenen Verträge (Billings) sah ein Börsenhändler ebenso wie JPMorgan-Analyst Toby Ogg über den Erwartungen. Gleiches gelte für die ebenfalls gestiegenen Kennziffern Umsatz und bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ergänzte Ogg. Damit sei Teamviewer für den Rest des Jahres trotz des Drucks durch die schwache Konjunktur auf einem guten Weg.

FRANKFURT (Dow Jones)