Tecan Aktie

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

02.12.2025 07:00:00

Tecan erweitert Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen durch Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation

Männedorf, Schweiz, 2. Dezember 2025 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation bekannt; dazu gehören die führende Planungssoftware Director™ und ausgewählte Hardwaremodule. Die Transaktion wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Tecan (N) 147,60 -0,20% Tecan (N)

