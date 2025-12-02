Tecan Aktie
WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191
|
02.12.2025 07:00:00
Tecan erweitert Angebot an Roboterarm-zentrierten Arbeitszellen durch Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation
Männedorf, Schweiz, 2. Dezember 2025 – Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN) gab heute die Übernahme von Vermögenswerten der Wako Automation bekannt; dazu gehören die führende Planungssoftware Director™ und ausgewählte Hardwaremodule. Die Transaktion wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Tecan Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Tecan (N)
|147,60
|-0,20%
