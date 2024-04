TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Internet-Aktie gebracht.

Am 08.04.2014 wurde die United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 33,40 EUR. Bei einem United Internet-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,994 United Internet-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.04.2024 64,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 35,62 Prozent verringert.

Der United Internet-Wert an der Börse wurde auf 3,72 Mrd. Euro beziffert. Die United Internet-Aktie ging am 23.03.1998 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs des United Internet-Papiers lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

