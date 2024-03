TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.03.2014 wurde die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papier bei 1,73 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 57,870 VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 01.03.2024 auf 19,31 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 117,48 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 1 017,48 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von VERBIO Vereinigte BioEnergie belief sich jüngst auf 1,23 Mrd. Euro. Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie ging am 16.10.2006 an die Börse XETRA. Den ersten Handelstag begann der VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilsschein bei 15,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at