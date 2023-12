TecDAX-Titel VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VERBIO Vereinigte BioEnergie von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in VERBIO Vereinigte BioEnergie eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,14 EUR wert. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktie investiert hat, hat nun 14,006 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers auf 31,60 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 442,58 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 442,58 EUR, was einer positiven Performance von 342,58 Prozent entspricht.

VERBIO Vereinigte BioEnergie erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,01 Mrd. Euro. Am 16.10.2006 wurden VERBIO Vereinigte BioEnergie-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines VERBIO Vereinigte BioEnergie-Papiers auf 15,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at