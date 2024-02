TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in United Internet eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades United Internet-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das United Internet-Papier bei 20,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das United Internet-Papier investiert hätte, hätte er nun 480,769 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 16.02.2024 11 163,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,22 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 11,63 Prozent vermehrt.

Am Markt war United Internet jüngst 4,01 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des United Internet-Anteils fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das United Internet-Papier bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at