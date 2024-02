TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurde das United Internet-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 33,79 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 29,599 United Internet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 23,68 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 700,90 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 700,90 EUR, was einer negativen Performance von 29,91 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der United Internet-Papiere fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs eines United Internet-Anteils lag damals bei 12,27 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

