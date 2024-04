TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Internet von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen United Internet-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das United Internet-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34,64 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 288,684 United Internet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,68 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 5 969,98 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -40,30 Prozent.

United Internet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,57 Mrd. Euro. Das United Internet-IPO fand am 23.03.1998 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines United Internet-Anteils bei 12,27 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

