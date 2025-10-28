NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Bauprojekt
|
28.10.2025 13:06:40
Telekom-Aktie wenig bewegt: Telekom und NVIDIA kooperieren bei Milliarden-Rechenzentrum
"Wir stehen mit der Telekom im Austausch und unterstützen das Projekt in München", erklärte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). "Im Freistaat wird damit erneut eine erhebliche Summe in Zukunftstechnologien investiert."
Hoffen auf Gigafactory
Deutschland braucht nach Einschätzung des Digitalverbandes Bitkom viel mehr eigene Rechenzentrums- und Cloud-Kapazitäten, wenn es seine digitale Souveränität stärken und weniger Abhängigkeit von Ländern wie den USA und China will. "Innerhalb Europas verfügt Deutschland über die höchsten Rechenkapazitäten", sagt Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst der Deutschen Presse-Agentur im September. Aus internationaler Sicht verliere der Standort Deutschland aber eher an Bedeutung.
Aiwanger hofft, dass das Rechenzentrum "auch die Erfolgschancen unserer Bewerbung für eine KI-Gigafactory in Bayern erhöhen könnte". Für diese schickt die Staatsregierung die Region Schweinfurt ins Rennen. Bei den Gigafactorys sollen noch einmal sehr viel mehr Prozessoren zum Einsatz kommen.
Die Aktie der Deutschen Telekom notiert via XETRA zeitweise 0,31 Prozent tiefer bei 28,91 Euro. An der NASDAQ steigt die NVIDIA-Aktie vorbörslich stellenweise 0,55 Prozent auf 192,55 US-Dollar.
/err/lew/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu NVIDIA Corp.mehr Analysen
|29.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|23.09.25
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|165,20
|0,35%