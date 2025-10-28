T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|
28.10.2025 18:22:40
Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen
Von Dominic Chopping
DOW JONES--Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an der Integration von künstlicher Intelligenz in Telekommunikationsnetze, um die Leistung und Effizienz angesichts steigender Arbeitslasten zu erhöhen. Zuvor hatten die beiden Unternehmen bekannt gegeben, dass Nvidia 1 Milliarde US-Dollar in Nokia investieren und durch den Erwerb neu ausgegebener Aktien einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Telekommunikationsausrüster übernehmen wird.
Die Unternehmen erklärten, dass sie Nvidias AI-RAN-Technologie mit Nokias traditionellen Telekommunikationsnetzwerken kombinieren wollen. Neben Leistungs- und Effizienzverbesserungen sollen diese neuen Netze des Kommunikationsdienstleistern ermöglichen, neue Produkte auf den Markt zu bringen und 6G-Upgrades der nächsten Generation zu unterstützen.
Im Rahmen der Zusammenarbeit wird T-Mobile US mit Nokia und Nvidia zusammenarbeiten, um KI-Netzwerktechnologien zu testen. Die Tests sollen im nächsten Jahr beginnen und werden sich auf die Bestätigung von Leistungs- und Effizienzsteigerungen konzentrieren, so die Unternehmen.
Dell Technologies soll zudem Server für die neuen Netze liefern.
"AI-RAN wird die Telekommunikation revolutionieren - ein Generationswechsel, der die Vereinigten Staaten in die Lage versetzt, die globale Führung in dieser wichtigen Infrastrukturtechnologie wiederzuerlangen", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang.
"Der nächste Sprung in der Telekommunikation ist nicht nur von 5G zu 6G - es ist eine grundlegende Neugestaltung des Netzes, um KI-gestützte Konnektivität zu liefern", fügte Nokia-CEO Justin Hotard hinzu.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/thl
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2025 13:23 ET (17:23 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)mehr Nachrichten
|
29.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,10 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|NVIDIA-Aktie höher: Milliardeninvestition treibt an - Nokia zieht zweistellig an (Dow Jones)
|
28.10.25
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Nokia haussieren nach Nvidia-Einstieg (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia und Nokia arbeiten gemeinsam an neuen KI-Telekommunikationsnetzen (Dow Jones)
|
28.10.25
|Nvidia steigt mit einer Milliarde Dollar bei Nokia ein (dpa-AFX)
|
28.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Nokia springen auf Neun-Jahres-Hoch - Nvidia steigt ein (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Nvidia to invest $1bn in Nokia as chip giant extends deal spree (Financial Times)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Nokia auf 'Buy' - Ziel hoch auf 6,60 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)mehr Analysen
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.25
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|25.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|03.07.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|24.04.25
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.10.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Nokia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|Nokia Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|139,86
|-0,31%
|Deutsche Telekom AG
|27,45
|-2,80%
|Deutsche Telekom AG (Spons. ADRS)
|27,00
|-3,57%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|6,22
|0,26%
|Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)
|6,10
|-0,81%
|NVIDIA Corp.
|176,64
|0,47%
|T-Mobile US
|180,64
|-1,13%