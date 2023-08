Tesla-Aktie gibt nach: CFO Zachary Kirkhorn wird Tesla Ende des Jahres verlassen

Lange wurde Teslas Finanzchef Zachary Kirkhorn als möglicher Nachfolger von CEO Elon Musk gehandelt. Nun kündigte der "Master of Coin" überraschend seinen Rücktritt an.

• Kirkhorn stieß erstmals 2010 zu Tesla• Noch bis Ende des Jahres zugehörig zum Autobauer• Nachfolge bereits geklärt

Vom Senior Analyst zum "Master of Coin"

Im März 2010 stieß Teslas Finanzchef Zachary Kirkhorn erstmals zum US-amerikanischen E-Autobauer unter der Leitung von Elon Musk . Nachdem Kirkhorn das Unternehmen im August 2011 kurzzeitig verließ, kam er im Juni 2013 zurück und begleitete verschiedene Führungspositionen in Teslas Finanzabteilung. Im März 2019 wurde er dann zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt, ehe er 2021 den Titel "Master of Coin" erhielt. Der neue Titel ist als Anspielung auf die milliardenschwere Bitcoin-Investition des Konzerns zu verstehen, an Kirkhorns Aufgaben hatte sich indes nichts geändert.

CFO kündigt Rücktritt an

Von Seiten seiner Kollegen erhielt Kirkhorn in der Vergangenheit viel Lob, wie das "Wall Street Journal" berichtete. Immer wieder wurde er außerdem als möglicher Nachfolger von Musk gehandelt, sollte dieser die Führungsrolle aufgrund seiner zahleichen Engagements in andere Unternehmen abgeben. Daraus dürfte nun aber nichts werden. Wie "MarketWatch" berichtet, soll der langjährige Finanzvorstand seinen Hut nehmen und das Unternehmen verlassen. Anstelle von Kirkhorn wird bald der bisherige Chief Accounting Officer Vaibhav Taneja über die Finanzen Teslas walten. Taneja ist dem Unternehmen bereits seit 2017 zugehörig, war seit Mai 2018 Corporate Controller und nahm die CAO-Position im März 2019 ein.

h2>Übergangsphase bis Ende 2023

Gemäß eines LinkedIn-Beitrags, auf den die Nachrichtenagentur "Reuters" verweist, scheint Kirkhorn sich nicht im Bösen von Tesla getrennt zu haben. "Teil dieses Unternehmens zu sein, ist eine besondere Erfahrung, und ich bin sehr stolz auf die Arbeit, die wir seit meinem Eintritt vor über 13 Jahren gemeinsam geleistet haben", so der Noch-Finanzchef. Kirkhorn wird Tesla Ende des Jahres verlassen, sodass eine umfassende Einarbeitung Tanejas möglich sei.

Anleger nehmen die anstehenden personellen Umstrukturierungen bei Tesla am Montag negativ auf. Die Tesla-Aktie verliert an der NASDAQ-Börse zeitweise 2,09 Prozent auf 248,57 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at