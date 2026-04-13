Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|Behördengenehmigung
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13.04.2026 22:11:00
Tesla-Aktie steigt: FSD-Launch bald in Europa
Tesla-Chef Elon Musk verspricht schon seit Jahren, dass Full Self-Driving (etwa: komplett selbstfahrend) mit der Zeit Tesla-Fahrzeuge eigenständig steuern soll. Für die aktuelle Version, bei der der Mensch am Steuer weiter die Verantwortung trägt und jederzeit bereit sein muss, die Kontrolle zu übernehmen, führte Tesla vor einiger Zeit den Zusatz "Überwacht" ein.
In den USA können Tesla-Fahrer die FSD-Software schon seit Jahren nutzen. Vor allem in der Anfangszeit berichteten sie von vielen Fehlern, inzwischen verweist Musk auf weitreichende Verbesserungen.
Der Elektroauto-Vorreiter hat seine europäische Fabrik in Grünheide bei Berlin, wo der Bestseller Model Y gebaut wird.
Im NASDAQ-Handel zeigte sich die Tesla-Aktie 0,99 Prozent höher bei 352,42 US-Dollar.
/so/DP/zb
AUSTIN (dpa-AFX)
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