Tesla-CFO schlägt Alarm: Werden Trump-Zölle zur Bedrohung?

• Tesla-CFO Vaibhav Taneja warnt vor Folgen der US-Zölle für Tesla• Importabgaben könnten Teslas Lieferkette behindern• Tesla-Aktie dennoch auf Kurs

Tesla steht vor neuen Herausforderungen: Laut Finanzchef Vaibhav Taneja könnte die Rentabilität des Elektroautobauers unter der Einführung neuer Zölle unter US-Präsident Donald Trump enorm leiden. Dies sagte er während der jüngsten Tesla-Gewinnmitteilung am Mittwoch, den 29. Januar 2025.

CFO Vaibhav Taneja warnt: Trump-Zölle bedrohen Tesla

"Im Laufe der Jahre haben wir versucht, unsere Lieferkette in jedem Markt zu lokalisieren, aber wir sind nach wie vor auf Teile aus der ganzen Welt für all unsere Geschäftsbereiche angewiesen", erklärte Taneja. Die Importzölle unter Trump werden Teslas Geschäft und Rentabilität direkt beeinflussen, fügte er hinzu.

Die USA verhängten auf Importe aus den Nachbarländern Mexiko und Kanada 25 Prozent Zölle. Nach einem Gespräch mit Präsidentin Claudia Sheinbaum lenkte Trump jedoch ein und setzte die Zölle gegen Mexiko für Februar aus und auch Kanada gewährte er bei den von ihm angedrohten Zöllen Aufschub. Auf alle Einfuhren aus China werden 10 Prozent fällig. Trumps Ziel ist es, die US-Wirtschaft zu schützen und heimische Unternehmen zu stärken. Bereits während seiner ersten Amtszeit setzte er auf Zölle als wirtschaftspolitisches Werkzeug und belegte unter anderem Solarpaneele, Stahl und Aluminium mit Abgaben.

Schwache Bilanz, starker Aktienkurs: Das steckt hinter Teslas Börsenrally

Trotz der wirtschaftlichen Unsicherheiten verzeichnet die Tesla-Aktie ein enorm starkes Wachstum. Seit Trumps Wahlsieg im November 2024 war sie auf Höhenflug gewesen. Auch nach der Veröffentlichung schwächer als erwarteter Quartalszahlen legte die Aktie weiter zu.

Tesla-CEO Elon Musk hat Trumps Wahlkampf massiv finanziell unterstützt. Der Unternehmer investierte 277 Millionen US-Dollar in die Kampagne des Präsidenten sowie in weitere republikanische Kandidaten. Seitdem leitet Musk das neu geschaffene "Department of Government Efficiency" (DOGE). Experten und Investoren spekulieren darauf, dass Elon Musks enge Verbindung zu Donald Trump Tesla, trotz Zölle, langfristig Vorteile bringen könnte, etwa durch wirtschaftspolitische Entscheidungen wie vorteilhafte Regulierungen für selbstfahrende Autos.

Zoll-Schock für Tesla: Wie lange hält der Höhenflug noch an?

Obwohl die neuen Zölle Tesla zusetzen könnten, bleibt das Unternehmen weiterhin ein zentraler Akteur im Elektrofahrzeugmarkt und könnte von Elon Musks Freundschaft zu Trump profitieren. Analysten beobachten gespannt, wie sich die politischen Entwicklungen auf die globale Automobilbranche auswirken werden. Wie die Aktie letztlich auf die möglichen Veränderungen reagiert bleibt abzuwarten.

