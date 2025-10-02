Tesla Aktie

379,95EUR -13,00EUR -3,31%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
02.10.2025 17:45:27

Tesla Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Tesla nach Quartals-Absatzzahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Diese seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. In den USA habe der Elektroautobauer wohl von Vorzieheffekten aufgrund auslaufender Subventionen profitiert. Spak glaubt zudem, dass sich auch die Entwicklung in China und Europa gegenüber dem Vorquartal verbessert hat./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Sell
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 215,00
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
$ 447,36 		Abst. Kursziel*:
-51,94%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
$ 447,15 		Abst. Kursziel aktuell:
-51,92%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten