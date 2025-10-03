Tesla Aktie

367,45EUR -7,35EUR -1,96%
Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.10.2025 15:42:54

Tesla Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 115 auf 150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Absatzzahlen für das dritte Quartal hätten die jüngste Konsensschätzung übertroffen, schrieb Ryan Brinkman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Allerdings seien dem Unternehmen auch Vorzieheffekte aufgrund ausgelaufener US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos zugutegekommen. Außerdem lägen die Zahlen deutlich unter früheren Schätzungen, die im Juni noch einen Höchstwert erreicht hätten. Es sei noch zu früh, eine dauerhafte Rückkehr des Wachstums auszurufen./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:22 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 08:23 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Tesla Underweight
Unternehmen:
Tesla 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 150,00
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
$ 433,21 		Abst. Kursziel*:
-65,37%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
$ 429,05 		Abst. Kursziel aktuell:
-65,04%
Analyst Name::
Ryan Brinkman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Teslamehr Nachrichten