BYD Aktie
WKN DE: A0M4W9 / ISIN: CNE100000296
|
28.11.2025 12:46:38
Tesla Rival BYD Recalls 88K Plug-In Hybrid Vehicles In China Over Battery-Related Safety Hazards
This article Tesla Rival BYD Recalls 88K Plug-In Hybrid Vehicles In China Over Battery-Related Safety Hazards originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BYD Co. Ltd.mehr Nachrichten
|
27.11.25
|Aktien von BYD, Alibaba und Baidu im Minus: Pentagon warnt vor militärisch-ziviler Fusion (finanzen.at)
|
26.11.25
|BYD-Aktie zur Wochenmitte stark gefragt: EU-Zulassungen ziehen kräftig an (finanzen.at)
|
12.11.25
|BYD-Aktie erneut unter Druck: Darum ist die Erholung beim Tesla-Konkurrent schon wieder vorbei (finanzen.at)
|
10.11.25
|BYD-Aktie gefragt: Diese Entwicklungen stärken den Tesla-Konkurrenten (finanzen.at)
|
06.11.25
|BYD-Aktie steigt: Briten bevorzugen E-Autos von BYD gegenüber Tesla (finanzen.at)
|
30.10.25
|Ausblick: BYD-Aktie zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.25
|VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch (Spiegel Online)
|
30.10.25
|BYD-Aktie: BYD meldet deutlichen Gewinneinbruch (dpa-AFX)