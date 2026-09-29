Teva Pharmaceutical: 3 Numbers That Explain This Generic-Drug Turnaround

Teva Pharmaceuticals (NYSE: TEVA) recently hit a new 52-week high of $40.79 per share and has surged 110% in the last year. It's the drugmaker's turnaround, fueled by a pivot from generic to branded products, driving this mega rally among pharmaceutical stocks.

To some, it still doesn't make sense that Teva surged so far, so fast, given that the company has yet to see a big jump in revenue or earnings. However, a closer look at three company metrics makes it clear why investors continue to bid shares higher.

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