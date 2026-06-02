Strategy Aktie

Strategy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 722713 / ISIN: US5949724083

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02.06.2026 19:25:31

The $80 Billion Question: Is Alphabet's AI Strategy Working?

Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) is raising a whopping $80 billion to build AI compute and pay taxes. The funds will come from public markets as well as a surprising investment from Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB). In this video, I go over the details, why Alphabet raised money, and how it puts the company well ahead in the age of AI. The biggest question may now be: Who can keep up? *Stock prices used were end-of-day prices of June 2, 2026. The video was published on June 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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