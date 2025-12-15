Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

15.12.2025 09:35:00

The Biggest Threat to Oracle Stock in 2026 and Beyond

Oracle (NYSE: ORCL) got pummeled after reporting earnings on Dec. 10.The tech giant reported an impressive 54% increase in non-GAAP earnings per share and record remaining performance obligations (RPO) of $523 billion.The results were excellent, but still weren't enough to overcome investor concerns about Oracle's aggressive spending on artificial intelligence (AI) infrastructure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oracle Corp.

Analysen zu Oracle Corp.

12.12.25 Oracle Kaufen DZ BANK
11.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
11.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 Oracle Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.12.25 Oracle Overweight Barclays Capital
