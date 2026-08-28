Workday Aktie
WKN DE: A1J39P / ISIN: US98138H1014
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28.08.2026 14:24:06
These Analysts Revise Their Forecasts On Workday Following Q2 Results
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Nachrichten zu Workday Inc
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28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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28.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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28.08.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
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26.08.26
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25.08.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verliert schlussendlich (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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17.08.26
|Pluszeichen in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Workday Inc
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.