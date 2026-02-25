Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
25.02.2026 17:01:01
This Is What Whales Are Betting On Meta Platforms
This article This Is What Whales Are Betting On Meta Platforms originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS 2: AMD mit Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|ROUNDUP: Milliarden-Deal im KI-Wettrennen: Meta und AMD bauen Partnerschaft aus (dpa-AFX)
|
24.02.26
|AKTIE IM FOKUS: AMD mit vorbörslichem Kurssprung dank Mega-Deal mit Meta (dpa-AFX)
|
24.02.26
|Meta agrees multibillion-dollar chip deal with AMD (Financial Times)
|
23.02.26
|WDH: Grüne stützen CDU bei Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
|
23.02.26
|Klüssendorf betont Schutzanspruch bei sozialen Medien (dpa-AFX)
|
23.02.26
|Grüne stützen CDU bei für Social-Media-Verbot für Kinder (dpa-AFX)
|
20.02.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Meta Platforms (ex Facebook) von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)