Thurgauer Kantonalbank Aktie
WKN DE: A110VU / ISIN: CH0231351104
|
19.12.2025 07:41:49
Thurgauer Kantonalbank ernennt neue Leiterin Privatkunden
Bei der Thurgauer Kantonalbank kommt es im Sommer 2026 zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Eine frühere Geschäftsstellenleiterin übernimmt den Bereich Privatkunden. Zudem übernimmt der bisherige Leiter Marktleistungen den neu geschaffenen Bereich Private Banking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
