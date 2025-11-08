Meta Platforms Aktie
TikTok and Facebook, Instagram owner Meta in breach of transparency obligations: EU Commission
The European Commission says the tech giants may have made it hard for researchers to access public data, which could impact research into whether users, including children, are being exposed to harmful content online.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Nachrichten
|
31.10.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
31.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
31.10.25
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 letztendlich leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|Meta-Aktie tiefrot: Umsatz verbessert - Gewinn wegen Änderungen in der Buchhaltung eingebrochen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
30.10.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Nach Zahlen: Meta stark unter Druck, Alphabet sehr fest (Dow Jones)
|
30.10.25
|AKTIE IM FOKUS: Meta sacken um zehn Prozent ab - Investitionspläne verschrecken (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.