TotalEnergies-Aktie stärker: Thailändische PTTEP kauft Anteil an Windpark Seagreen

Im Detail veräußert TotalEnergies nach eigenen Angaben 25,5 Prozent an dem Offshore-Windpark mit einer Kapazität von 1.075 Megawatt für 689 Millionen US-Dollar an PTTEP. Nach Abschluss der Transaktion, die einen Unternehmenswert von 4,3 Milliarden Dollar impliziert, wird TotalEnergies noch 25,5 Prozent an Seagreen halten, neben dem neuen Miteigentümer PTTEP mit ebenfalls 25,5 Prozent und SSE Renewables mit 49 Prozent.

An der EURONEXT Paris geht es für die TotalEnergies-Aktie zwischenzeitlich um 0,82 Prozent auf 62,51 Euro nach oben.

PARIS (Dow Jones)