TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
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13.05.2026 05:44:17
Transact Technologies Inc Q1 Earnings Summary
(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Transact Technologies Inc (TACT):
Earnings: $0.77 million in Q1 vs. $0.19 million in the same period last year. EPS: $0.07 in Q1 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $14.41 million in Q1 vs. $13.05 million in the same period last year.
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