Transact Technologies Inc Q1 Earnings Summary

(RTTNews) - Below are the earnings highlights for Transact Technologies Inc (TACT):

Earnings: $0.77 million in Q1 vs. $0.19 million in the same period last year. EPS: $0.07 in Q1 vs. $0.00 in the same period last year. Revenue: $14.41 million in Q1 vs. $13.05 million in the same period last year.