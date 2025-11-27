Draper Esprit Aktie

Draper Esprit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A143MK / ISIN: GB00BY7QYJ50

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 08:00:06

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

27-Nov-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 25 November 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 13 November 2025.

  

Ordinary shares purchased:

49,832

 

Highest price paid per share:

442.80p

 

Lowest price paid per share:

421.40p

 

Volume weighted average price paid:

436.1939p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 12,318,748 and the total number of voting rights in the Company is 176,727,702.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 25/11/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 49,832

 

Volume weighted average price (pence): 436.1939

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

673

424.20

08:05:35

00030352839TRDU0

XLON

594

422.00

08:05:36

00030352842TRDU0

XLON

219

422.60

08:21:35

00030352935TRDU0

XLON

380

422.60

08:21:35

00030352936TRDU0

XLON

584

421.80

08:25:49

00030352969TRDU0

XLON

555

421.40

08:25:49

00030352970TRDU0

XLON

545

429.80

08:45:00

00030353334TRDU0

XLON

1,091

429.80

08:45:00

00030353335TRDU0

XLON

678

427.40

08:54:49

00030353366TRDU0

XLON

117

427.80

09:09:29

00030353456TRDU0

XLON

666

432.80

09:15:18

00030353479TRDU0

XLON

297

434.40

09:21:53

00030353493TRDU0

XLON

430

434.40

09:21:53

00030353494TRDU0

XLON

481

432.80

09:33:33

00030353536TRDU0

XLON

1,312

430.40

09:34:53

00030353538TRDU0

XLON

192

433.20

09:59:47

00030353678TRDU0

XLON

131

433.20

09:59:47

00030353679TRDU0

XLON

636

432.60

09:59:59

00030353680TRDU0

XLON

71

432.00

10:04:19

00030353700TRDU0

XLON

996

432.00

10:04:19

00030353701TRDU0

XLON

417

434.20

10:20:04

00030353757TRDU0

XLON

161

434.20

10:20:04

00030353758TRDU0

XLON

616

433.80

10:22:18

00030353762TRDU0

XLON

602

433.60

10:22:18

00030353763TRDU0

XLON

603

435.00

10:39:32

00030353857TRDU0

XLON

74

434.60

10:39:32

00030353858TRDU0

XLON

494

434.60

10:39:32

00030353859TRDU0

XLON

405

432.40

10:50:26

00030353958TRDU0

XLON

180

432.40

10:50:26

00030353959TRDU0

XLON

1,083

437.80

11:12:09

00030354109TRDU0

XLON

576

436.40

11:23:09

00030354148TRDU0

XLON

563

435.80

11:23:09

00030354149TRDU0

XLON

18

436.60

11:46:06

00030354299TRDU0

XLON

109

436.60

11:46:06

00030354300TRDU0

XLON

489

436.60

11:46:06

00030354301TRDU0

XLON

607

436.20

11:50:45

00030354325TRDU0

XLON

47

436.20

12:04:44

00030354439TRDU0

XLON

143

436.20

12:04:44

00030354440TRDU0

XLON

23

436.20

12:04:44

00030354441TRDU0

XLON

343

435.80

12:06:04

00030354447TRDU0

XLON

1,138

435.80

12:06:04

00030354448TRDU0

XLON

1,112

435.40

12:19:23

00030354509TRDU0

XLON

571

437.80

12:44:34

00030354659TRDU0

XLON

112

437.80

12:52:18

00030354714TRDU0

XLON

190

437.80

12:52:18

00030354715TRDU0

XLON

29

437.60

12:56:15

00030354722TRDU0

XLON

185

437.60

12:56:15

00030354723TRDU0

XLON

590

438.60

12:59:09

00030354731TRDU0

XLON

620

437.40

12:59:55

00030354739TRDU0

XLON

536

437.20

12:59:55

00030354740TRDU0

XLON

51

437.20

12:59:55

00030354741TRDU0

XLON

3

437.20

12:59:55

00030354742TRDU0

XLON

602

437.40

13:14:04

00030354807TRDU0

XLON

658

436.20

13:14:47

00030354811TRDU0

XLON

1,150

436.40

13:33:03

00030354893TRDU0

XLON

17

436.40

13:33:03

00030354894TRDU0

XLON

602

437.60

13:49:47

00030355014TRDU0

XLON

350

437.20

13:49:52

00030355022TRDU0

XLON

261

437.20

13:49:52

00030355023TRDU0

XLON

44

437.40

14:03:15

00030355274TRDU0

XLON

523

437.40

14:03:15

00030355275TRDU0

XLON

117

437.20

14:03:15

00030355276TRDU0

XLON

454

437.20

14:03:15

00030355277TRDU0

XLON

366

437.00

14:03:26

00030355278TRDU0

XLON

178

437.00

14:03:26

00030355279TRDU0

XLON

546

436.60

14:15:14

00030355588TRDU0

XLON

60

436.60

14:15:14

00030355589TRDU0

XLON

998

436.60

14:15:14

00030355590TRDU0

XLON

603

438.20

14:30:42

00030355964TRDU0

XLON

1,296

438.80

14:37:34

00030356161TRDU0

XLON

541

438.80

14:37:34

00030356162TRDU0

XLON

539

438.40

14:37:34

00030356163TRDU0

XLON

539

438.20

14:37:34

00030356164TRDU0

XLON

109

437.20

14:48:37

00030356468TRDU0

XLON

109

437.20

14:48:37

00030356469TRDU0

XLON

399

437.20

14:48:37

00030356470TRDU0

XLON

239

439.00

14:54:33

00030356578TRDU0

XLON

302

439.00

14:54:33

00030356579TRDU0

XLON

389

438.60

14:56:05

00030356594TRDU0

XLON

1,098

439.40

15:02:04

00030356643TRDU0

XLON

641

441.00

15:11:06

00030356775TRDU0

XLON

30

441.00

15:11:06

00030356776TRDU0

XLON

546

440.80

15:14:07

00030356826TRDU0

XLON

558

440.80

15:14:07

00030356827TRDU0

XLON

574

440.20

15:14:47

00030356833TRDU0

XLON

580

441.00

15:25:44

00030356982TRDU0

XLON

393

442.80

15:35:12

00030357303TRDU0

XLON

153

442.80

15:35:12

00030357304TRDU0

XLON

231

442.80

15:35:12

00030357305TRDU0

XLON

314

442.80

15:35:12

00030357306TRDU0

XLON

545

442.40

15:35:12

00030357307TRDU0

XLON

541

442.20

15:35:12

00030357308TRDU0

XLON

76

441.40

15:44:13

00030357529TRDU0

XLON

80

441.40

15:44:13

00030357530TRDU0

XLON

680

442.00

15:47:32

00030357560TRDU0

XLON

443

441.60

15:47:34

00030357561TRDU0

XLON

166

441.60

15:47:34

00030357562TRDU0

XLON

600

441.60

16:01:20

00030357844TRDU0

XLON

657

441.40

16:01:48

00030357863TRDU0

XLON

544

440.60

16:02:50

00030357885TRDU0

XLON

98

440.20

16:05:10

00030357909TRDU0

XLON

461

440.20

16:05:10

00030357910TRDU0

XLON

420

440.00

16:05:10

00030357911TRDU0

XLON

578

439.40

16:10:43

00030357952TRDU0

XLON

43

439.40

16:10:43

00030357953TRDU0

XLON

213

439.60

16:14:21

00030358048TRDU0

XLON

294

439.60

16:14:21

00030358049TRDU0

XLON

816

439.40

16:20:00

00030358134TRDU0

XLON

167

439.60

16:24:00

00030358185TRDU0

XLON

308

439.60

16:24:00

00030358186TRDU0

XLON

592

440.00

16:25:55

00030358204TRDU0

XLON

144

440.00

16:28:39

00030358250TRDU0

XLON

86

440.00

16:28:39

00030358251TRDU0

XLON

316

440.00

16:28:39

00030358252TRDU0

XLON

87

440.00

16:28:39

00030358253TRDU0

XLON

36

440.60

16:29:40

00030358261TRDU0

XLON

85

440.60

16:29:40

00030358262TRDU0

XLON

309

440.60

16:29:40

00030358263TRDU0

XLON

  

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Sam Austrums

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised more than £700m to 30 September 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
Sequence No.: 409516
EQS News ID: 2236438

 
End of Announcement EQS News Service

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Draper Esprit PLCmehr Nachrichten

27.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
26.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
25.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
24.11.25
 Holding(s) in Company (EQS Group)
24.11.25
 Transaction in Own Shares (EQS Group)
21.11.25