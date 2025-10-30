Volkswagen Aktie

Volkswagen (VW) vz Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Volkswagen nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe im Tagesgeschäft erwartungsgemäß abgeschnitten und eine solide Barmittelentwicklung gezeigt, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Neutral
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
90,60 € 		Abst. Kursziel*:
4,86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
90,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,90%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

