Volkswagen (VW) vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
15:59
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Verluste in Frankfurt: DAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:59
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt ab (finanzen.at)
|
15:44
|ROUNDUP: VW-Konzernchef Blume: 'Wir kümmern uns um Zwickau' (dpa-AFX)
|
15:37
|VW- und Tesla-Rivale BYD verzeichnet Gewinneinbruch (Spiegel Online)
|
15:17
|VW, Porsche Mercedes und BMW: So schlecht steht es um die deutsche Autoindustrie (Spiegel Online)
|
15:04
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Volkswagen auf 'Outperform' - Ziel 130 Euro (dpa-AFX)
|
12:28
|Volkswagen (VW) vz-Aktie: UBS AG gibt Neutral-Bewertung bekannt (finanzen.at)
