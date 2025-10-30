Volkswagen Aktie

90,18EUR -1,06EUR -1,16%
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

30.10.2025 14:55:55

Volkswagen (VW) vz Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Stephen Reitman hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als wichtiges Element hervor, dass der Netto-Cashflow im Automobilbereich die Konsensprognosen deutlich übertroffen habe. Auch das operative Ergebnis (Ebit) habe positiv überrascht, da die Belastungen durch den Sportwagenbauer nicht ganz so groß gewesen seien wie befürchtet./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:40 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) AG Vz. Market-Perform
Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
90,64 € 		Abst. Kursziel*:
-4,02%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
90,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,53%
Analyst Name::
Stephen Reitman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Nachrichten

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.mehr Analysen

