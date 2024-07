Trend KI: Analysten heben Kursziele für Apple-Aktie an

• Apple startet KI-Offensive langsam• Analysten zuversichtlich, heben Kursziel an• Aktienrückkauf begeistert Anleger

Anders als etwa Chipriese NVIDIA hinkt Apple etwas hinterher, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Im Rahmen der letzten Zahlenvorlage versicherte CEO Tim Cook jedoch, Apple könne es kaum erwarten, "zu enthüllen, was wir auf Lager haben". "Wir sind weiterhin sehr optimistisch, was unsere Chance im Bereich der generativen KI angeht. Wir tätigen erhebliche Investitionen und freuen uns darauf, unseren Kunden bald einige sehr spannende Dinge mitzuteilen", zitiert The Street den Apple-Chef. Der iKonzern zeigte sich weiterhin überzeugt, über Aspekte zu verfügen, die ihn von Wettbewerbern absetzen würden. Der Fokus liege dabei jedoch stets auf den Nutzern. Analysten zeigten sich jedoch vermehrt skeptisch, Apple müsse aufholen, um künftig mitspielen zu können, warnten sie.

Apples KI-Offensive

Im Juni stellte der Konzern aus Cupertino dann im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz seine KI-Offensive vor, woraufhin die Apple-Aktie sogar ein neues Rekordhoch erklimmen konnte. Doch nicht nur Anleger konnte der iKonzern mit seinem KI-Ansatz überzeugen, auch die Analysten von Rosenblatt Securities etwa äußerten sich zuversichtlich. Analyst Barton Crockett lobte vor allem auch den Fokus auf Datenschutz bei seinen Bemühungen rund um das Trendthema. So hoben die Rosenblatt-Analysten ihr Kursziel Anfang Juli von zuvor 198 US-Dollar auf nun 260 US-Dollar - rund 11,6 Prozent über dem letzten Schlusskurs - an und empfehlen die Aktie zum Kauf (Stand: 10. Juli).

Kursziele für Apple-Aktie angehoben

Mit ihrer Einschätzung stehen die Experten von Rosenblatt jedoch nicht allein da, auch Wedbush-Analyst Dan Ives verbreitet wieder Optimismus. Er setzte sein Kursziel für die Apple-Aktie jüngst auf 275 US-Dollar fest, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 18 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau gleichkäme (Stand: Schlusskurs vom 10. Juli). "Wir glauben, dass die Wall Street langsam zu erkennen beginnt, dass Cupertino mit Apple Intelligence vor der Tür im Wesentlichen die Torhüter der KI-Revolution für Verbraucher sein wird", zitiert The Street aus einer Forschungsnotiz. Ives zufolge könnte Apple dank seines KI-iPhone 16 sogar durchaus eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar erreichen. Zum Vergleich: Zuletzt konnte sich der iKonzern mit einem Börsenwert von mehr als 3,5 Billionen US-Dollar an die Spitze der wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt setzen. "Wir erwarten, dass Entwickler in den nächsten sechs bis zwölf Monaten Hunderte von generativen KI-gesteuerten Apps entwickeln werden, die wichtige Zutaten für das Erfolgsrezept von Apple sein werden, da sein Technologie-Stack die Kernbausteine der KI-Flutwelle für Verbraucher bildet, die wir ab dem iPhone 16 Mitte September kommen sehen", betont Ives. Der Experte erwartet so auch mit dem neuen iPhone wieder steigende Verkaufszahlen. Auch Apple blickt zuversichtlich auf den Marktstart der neuen Geräte im Herbst, deren Nachfrage durch künstliche Intelligenzdienste nach einem holprigen Jahr 2023 wieder angekurbelt werden dürfte. Ein jüngst erschienener Bericht, in dem der Konzern mit einem Wachstum von etwa 10 Prozent bei der Auslieferung neuer iPhones ausgeht, stützt diese These, weshalb die Apple-Aktie am Vortag erneut ein neues Allzeithoch bei 233,08 US-Dollar erklomm. Piper Sandler-Analyst Matt Farrell teilt diese Prognose, ihm zufolge dürfte KI "ein entscheidender Faktor für Upgrades sein", wie ihn The Street zitiert. Er erhöhte das Kursziel für die Aktie von 190 US-Dollar auf inzwischen 225 US-Dollar, was allerdings einen Abschlag von rund 3,4 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs bedeuten würde (Stand: 10. Juli).

Anleger feiern Aktienrückkauf

Neben dem KI-Ansatz erfreuten sich Anleger zuletzt aber auch an Apples größtem Aktienrückkauf in der Konzerngeschichte, den Apple im Mai angekündigt hatte. "In den letzten drei Jahren haben wir 90 Milliarden Dollar gemacht, jetzt machen wir 110 Milliarden Dollar", hatte Finanzvorstand Luca Maestri während einer Telefonkonferenz betont.

Auch dieser Schritt führte zu Kurszielanpassungen unter Analysten. So hob etwa Needham-Analystin Laura Martin das Kursziel von 220 US-Dollar auf 260 US-Dollar an.

So steht es um die Apple-Aktie

Das auf TipRanks berechnete durchschnittliche Kursziel für die Apple-Aktie liegt aktuell bei 222,64 US-Dollar und damit etwa 4,44 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und auch klar unterhalb der Prognosen etwa von Rosenblatt Securities, Wedbush oder Piper Sandler. Während 35 Wall Street-Analysten das Papier bewerten, empfehlen es 24 zum Kauf. Zehn Experten raten, Apple zu halten, und einer rät zum Verkauf. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Apple-Aktie bislang um rund 21 Prozent verteuert. An der NASDAQ liegt der Anteilsschein des iKonzerns am Donnerstag zeitweise 0,79 Prozent im Minus bei 231,17 US-Dollar.

Inwiefern Apple in Sachen KI tatsächlich aufholen kann und wie es für die Aktie weitergeht, wird sich zeigen müssen. Apple wird seine Ergebnisse für das dritte Quartal am 1. August präsentieren. Anleger wie auch Analysten dürften die Veröffentlichung daher wohl aufmerksam verfolgen.

Redaktion finanzen.at

